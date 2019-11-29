В центре столицы почти на два месяца ограничат движение транспорта

Ограничения движения будут действовать до 26 января 2020 года.

В центре Киева ограничено движение транспорта в связи с подготовкой к зимним праздникам.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Центра организации дорожного движения".

Ограничение движения в центре столицы будут действовать до 26 января 2020 года.

Движение запрещено Владимирским проездом: от Малой Житомирской до Михайловской площади. Также ограничено движение по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

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"Все соответствующие дорожные знаки мы уже изменили, поэтому просим водителей обращать на них внимание", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря до 19 января. Киевлян и гостей города ждут концерты известных артистов, народные гуляния и развлечения, фуд-корты, ярмарки и две новогодние елки, которые зажгут традиционно 19 декабря в 19:00, в день святого Николая.