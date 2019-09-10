Hyundai презентовала электрокар 45 (фото)

О серийных перспективах Hyundai 45 корейский автопроизводитель не сообщает, но некоторые решения с концепт-кара перейдут на будущие дорожные модели марки.

Компания Hyundai представила концептуальный электромобиль 45, отсылающий к представленному в 1974 году концепт-кару Hyundai Pony Coupe Concept.

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Новинка получила лаконичный дизайн кузова, основной особенностью которого стали углы стоек кузова в 45 градусов спереди и сзади, образующие ромбовидный силуэт. Ожидается, что такое решение станет отличительной чертой серийных электромобилей Hyundai, пишет kommersant.

Машина оснащена светодиодной оптикой, встроенными в двери индикаторами заряда батарей, камерами заднего вида и системами беспилотного вождения.

Салон отделан деревом, кожей и тканью, а сиденья (передние могут разворачиваться против хода) выполнены в виде шезлонгов. Цифровая панель приборов дополнена функцией проекции данных и несколькими сенсорными экранами.

О серийных перспективах Hyundai 45 корейский автопроизводитель не сообщает, но некоторые решения с концепт-кара перейдут на будущие дорожные модели марки.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 сентября, для представителей прессы открылся 68 по счету Франкфуртский международный автосалон, который является одним из главных событий в автомобильном мире.