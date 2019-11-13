Японская компания запустила в серию самый мощный автомобиль в мире (фото, видео)

Компания Aspark представила окончательную версию электрического гиперкара Owl, оснащенного четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2040 лошадиных сил.

Японская инжиниринговая компания Aspark представила окончательную версию электрического гиперкара Owl. Разработчики называют новинку самым мощным и динамичным серийным автомобилем в мире.

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Инженеры Aspark работали над проектом около семи лет, пишет Autonews. В основе автомобиля, масса которого составила 1460 кг, лежит трубчатый каркас и кузовные панели из композитных материалов. Owl оснащен четырьмя электрическими моторами, в сумме развивающими 2040 лошадиных сил. К примеру, агрегаты нового гиперкара Lotus — Evija — выдают на 40 л. с. меньше.

Aspark Owl способен ускоряться до первой «сотни» за 1,9 с, что делает его одной из самых быстрых серийных машин в мире. Для сравнения: Bugatti Chiron разгоняется с места до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость Owl составляет около 300 км в час.

Всего японцы планируют выпустить 50 таких автомобилей, стоимость каждого из которых составит около 3 млн евро. В компании утверждают, что они уже получили заказы на 15 электрических гиперкаров.