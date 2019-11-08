Volkswagen подготовил для мотор-шоу в Лос-Анджелесе электрический универсал с салоном в духе Tesla (фото)

Volkswagen опубликовал дизайн-скетчи нового электрического универсала, который сочетает в себе «аэродинамические характеристики автомобиля класса Gran Turismo с вместительностью кроссовера».

Volkswagen опубликовал дизайн-скетчи нового электрического универсала из «зеленого» семейства I.D. Концепт-кар, премьера которого состоится в конце ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, получит салон в стиле электрокаров компании Tesla Motors.

Читайте такжеНовый Volkswagen Golf представили официально: что в нем интересного (фото, видео)

Volkswagen ID Space Vizzion описывают в качестве «кроссовера будущего», который сочетает в себе аэродинамические характеристики автомобиля класса Gran Turismo с вместительностью SUV, сообщает Autonews.

Что касается салона, то в нем установят три ряда сидений с шестью раздельными посадочными местами. Кресла обтянут особым материалом из яблочных отходов под названием AppleSkin, который является «веганской» альтернативой натуральной коже. Кроме того, на изображениях видна передняя панель в стиле Tesla Model 3 с отдельным большим тачскрином и маленькой цифровой приборной панелью.

В Volkswagen заявили, что серийная версия такого автомобиля появится в 2021 году. В его основу ляжет модульная архитектура MEB, разработанная специально для электрических машин нового поколения. Без подзарядки батарей автомобиль сможет проехать до 590 км (по мировому циклу WLTP). Немцы разработают три разные версии модели, которые будут созданы с учетом особенностей американского, китайского и европейского рынков.

На данный момент Volkswagen уже приступил к производству массового электрического хэтчбека ID.3. Вслед за ним немцы выпустят кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Кроме того, не исключено появление электрического внедорожника. Всего к 2025 г. Volkswagen планирует запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.