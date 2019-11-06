На столичном Броварском проспекте временно ограничат движение
12:03, 06 ноября 2019Транспорт
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Утром работы будут вестись в направлении Броваров, а после 14:00 – в направлении центра.
На Броварском проспекте в Киеве будут проводить дорожные работы / kyivcity.gov.ua
Дорожное движение на Броварском проспекте в Киеве временно ограничат с 6 до 12 ноября.
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Об этом со ссылкой на «Киевавтодор» сообщает официальный портал Киева.
В коммунальной корпорации сообщили, что на путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара.
Чтобы меньше влиять на трафик, с 8:00 до 14:00 работы будут вестись в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 – в направлении центра.
3 ноября сообщалось, что в Киеве движение Южным мостовым переходом полностью открыто.
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