Поезда в Киев задерживаются в пути на несколько часов из-за кражи кабелей

В частности, сейчас задерживаются в пути поезда: №11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и №103 Мариуполь - Киев на 2 часа.

Из-за кражи неизвестными лицами двух магистральных кабелей связи на перегоне Подгорцы – Новые Безрадичи несколько пассажирских поездов задерживаются в пути.

Читайте также«Укрзализныця» планирует за пять лет вдвое увеличить количество скоростных поездов «Интерсити+»

Как сообщила пресс-служба акционерной компании «Укрзализныця», железнодорожники обнаружили кражу оборудования сегодня ночью.

В частности, сейчас задерживаются в пути поезда: №11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и №103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около 2 часов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь - Киев, № 80 Днепр - Киев.

«Укрзализныця» просит прощения у пассажиров за неудобства. Актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до конца года запустить новый поезд украинского производства по маршруту - от железнодорожного вокзала (Киев) до международного аэропорта «Борисполь» (Киевская область).