В КГГА оправдываются за дороговизну карты Kyiv Smart City - говорят, одного пластика на 36 гривень

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА не смог ответить, чем отличается карта Kyiv Smart City от банковской, которую выдают банки бесплатно.

Стоимость пластика в себестоимости одной карты Kyiv Smart City, которая продается за 50 гривень и является носителем электронного билета в городском транспорте, составляет около 36 гривень.

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Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской государственной городской администрации (КГГА) Юрий Назаров на пресс-конференции.

"Почему карта Kyiv Smart City стоит 50 гривень? Это универсальная карта новой технологии, с новым чипом, которая используется для наземного и подземного транспорта. Позже она будет использоваться и для оплаты парковки, посещения музеев и так далее. Когда мы закупаем карту, то стоимость пластика составляет около 36 гривень. Также у нас есть затраты на логистику, сбыт – продаем через агентские каналы. Кроме того, организация резервного и обменного фонда, а также НДС", - сказал он.

Назаров отметил, что стоимость карты окупается за счет снижения цены за проезд.

"Хочу обратить внимание, что когда вы покупаете карту и пополняете ее на 50 поездок – вы уже экономите 75 гривень. То есть при первом пополнении вы уже в плюсе на 25 гривень. Мы считаем, что это очень хороший инструмент для экономии на поездках", - отметил он.

При этом Назаров не смог ответить, чем отличается карта Kyiv Smart City от банковской, которую выдают банки бесплатно.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции советник киевского городского головы Максим Бахматов отметил, что позже можно проговорить с экспертом и уточнить этот вопрос.

"Мы можем сделать отдельно разговор с экспертом, чтобы выяснить, чем отличается банковская. Во-вторых, цель банка втянуть в систему, чтобы вы тратили деньги. Поэтому они могут давать пять карточек. Если надо более детальную аналитику, почему одна карта отличается от другой, мы можем проговорить и показать на примерах почему все банки зарабатывают на вас. А мы показываем, как можно сэкономить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил, что с 1 ноября в городе планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

22 октября в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что полный переход на единый электронный билет для расчета за проезд в общественном транспорте столицы отложили на следующий год.