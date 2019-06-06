Fiat отказался от слияния с Renault: названы причины

В конце мая стало известно, что Renault согласился провести переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50.

Концерн Fiat Chrysler отказался от идеи объединения с Renault. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявлении компании. В FCA это решение объяснили нынешней политической ситуации во Франции, при которой не существует реальных условий для подобного слияния. В срыве сделки концерн обвинил французов.

Читайте такжеRenault презентовал серийный электрический кроссовер (фото)

Ранее стало известно, что совет директоров Renault после многочасового заседания не смог принять окончательного решения относительно объединения с Fiat Chrysler. В свою очередь, представители французского государства попросили отложить голосование до следующего заседания совета, сообщает Autonews.

Так, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что нет необходимости принимать поспешные решения по данному вопросу, поскольку «речь идет о создании мирового лидера в области автомобилестроения». Однако эта задержка не устроила FCA.

В конце мая стало известно, что Renault согласился провести переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50. В итало-американской компании заявили, что рабочее сотрудничество, которое в перспективе может обернуться полным слиянием, способно укрепить позиции автопроизводителей на ключевых рынках и позволит существенно сэкономить на разработке новых продуктов. Ожидалось, что на начальном этапе сотрудничества в новое объединение не войдут нынешние партнеры Renault в лице японских Nissan и Mitsubishi, а также российского АвтоВАЗа.