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Трем украинским городам обещают новые мосты: подробности

14:38, 30 октября 2019
Транспорт
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Криклий: мы намерены наконец-то подойти к Запорожскому мосту / фото УНИАН

Министерство инфраструктуры планирует начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, моста в Кременчуге и моста через Южный Буг в Николаеве.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Мы намерены наконец-то подойти к Запорожскому мосту. Это своеобразный спортивный снаряд, к которому пытаются подойти с 2004 года, но мост остается только в проектах. Поэтому при участии международных партнеров и при поддержке бюджетного финансирования мы планируем начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, по строительству моста в Кременчуге, моста через Южный Буг в Николаеве", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возобновить достройку моста в Запорожье через Днепр в начале 2020 года.

Ранее экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщал, что на завершение работ по достройке Запорожского моста, который планировалось построить до 2010 года, необходимо 12 млрд грн.

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