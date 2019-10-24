На вокзале Киева установят зарядку для электромобилей
Акционерная компания «Укрзализныця» до конца года установит на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве зарядку для электромобилей.
Читайте такжеКравцов рассказал, как УЗ борется с плохим сервисом: с начала года уволены 22 руководителя подразделений
Об этом сообщил в социальной сети Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.
«Бюрократические преграды, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли. Наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы», - написал он.
Кравцов также сообщил, что компания работает над уменьшением выбросов вредных веществ.
«Мы активно работаем над тем, чтобы перевозить как можно больше грузов и пассажиров электропоездами, тем самым уменьшив выбросы. Установление зарядок для электромобилей - это еще один шаг для сохранения окружающей среды и популяризации электрического транспорта», - добавил он.
Глава компании также отметил, что сейчас «Укрзализныця» уже провела аукцион и выбрала партнера, который установит соответствующее оборудование.
«Если услуга будет востребована, такие зарядки появятся и на других вокзалах Украины», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в конце августа «Укрзализныця» заявила о намерении привлечь частный капитал для развития вокзалов и контейнерных терминалов, в частности, передать к концу 2020 - началу 2021 года в концессию одни из наиболее привлекательных для частного капитала активы - железнодорожные вокзалы.