На вокзале Киева установят зарядку для электромобилей

Глава «Укрзализныци» отметил, что если услуга будет востребована, такие зарядки появятся и на других вокзалах Украины.

Акционерная компания «Укрзализныця» до конца года установит на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве зарядку для электромобилей.

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Об этом сообщил в социальной сети Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.

«Бюрократические преграды, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли. Наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы», - написал он.

Кравцов также сообщил, что компания работает над уменьшением выбросов вредных веществ.

«Мы активно работаем над тем, чтобы перевозить как можно больше грузов и пассажиров электропоездами, тем самым уменьшив выбросы. Установление зарядок для электромобилей - это еще один шаг для сохранения окружающей среды и популяризации электрического транспорта», - добавил он.

Глава компании также отметил, что сейчас «Укрзализныця» уже провела аукцион и выбрала партнера, который установит соответствующее оборудование.

«Если услуга будет востребована, такие зарядки появятся и на других вокзалах Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце августа «Укрзализныця» заявила о намерении привлечь частный капитал для развития вокзалов и контейнерных терминалов, в частности, передать к концу 2020 - началу 2021 года в концессию одни из наиболее привлекательных для частного капитала активы - железнодорожные вокзалы.