Harley-Davidson прекратила производство своего электрического мотоцикла

Компания заявляет, что на её электрических мотоциклах безопасно ездить, но она просит первых покупателей заряжать LiveWire в дилерских центрах.

Компания Harley-Davidson временно прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Причиной тому стали проблемы в работе зарядного оборудованием", - говорится в сообщении.

Компания заявляет, что на её электрических мотоциклах безопасно ездить, но она просит первых покупателей заряжать LiveWire в дилерских центрах.

При этом отмечается, что могут быть проблемы при подключении электробайка к обычным бытовым электрическим розеткам с низким напряжением. Компания не делится более подробными сведениями. Она ограничилась лишь заявлением о том, что в настоящее время проводятся дополнительные тестирования и исследования.

Напомним, электрический мотоцикл LiveWire был впервые представлен в качестве концепта ещё в 2014 году. Затем проект исчез из центра внимания на несколько лет, прежде чем Harley-Davidson вновь представила его в готовом виде в ноябре 2018 года.

Продажи новинки начались в сентябре 2019 года. Его цена примерно на 10 тысяч долларов выше, чем у других электрических собратьев на рынке. С помощью LiveWire компания планировала привлечь более молодую аудиторию.