Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" Доценко

Это решение приняли во время сегодняшнего заседания правительства.

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы "Украэроруха" Александра Доценко. Читайте такжеНАБУ проводит обыски в главном офисе "Украэроруха" Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства. "Сегодня прошло заседание правительства. Мы уволили исполняющего обязанности главы "Украэроруха", - сказал он.

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