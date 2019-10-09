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Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" Доценко

14:32, 09 октября 2019
Транспорт
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Правительство уволило в.о. главы "Украэроруха" / фото censor.net

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Сегодня прошло заседание правительства. Мы уволили исполняющего обязанности главы "Украэроруха", - сказал он.

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Теги: #Кабмин#Украэрорух#Алексей Гончарук