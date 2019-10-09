Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" Доценко
14:32, 09 октября 2019Транспорт
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Это решение приняли во время сегодняшнего заседания правительства.
Правительство уволило в.о. главы "Украэроруха" / фото censor.net
Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы "Украэроруха" Александра Доценко.
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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.
"Сегодня прошло заседание правительства. Мы уволили исполняющего обязанности главы "Украэроруха", - сказал он.
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