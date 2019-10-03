цей матеріал доступний українською

“Укравтодор” получил временного руководителя

11:21, 03 октября 2019
Транспорт
80 0
Кабмин назначил временно и. о. главы "Укравтодора" / фото ukravtodor.gov.ua

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") экс-начальника Управления эксплуатации дорог «Укравтодора» Олега Федоренко.

Читайте также24 тысячи километров за пять лет: Кабмин озвучил планы ремонта автодорог

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что ранее Федоренко работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и «Киевском облавтодоре».

В пресс-службе подчеркнули, что Федоренко имеет профильное образование - Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабмин освободил от должности руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, который занимал этот пост 3 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укравтодор#Кабмин