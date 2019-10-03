“Укравтодор” получил временного руководителя

Новый глава ведомства Федоренко работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и «Киевском облавтодоре».

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") экс-начальника Управления эксплуатации дорог «Укравтодора» Олега Федоренко. Читайте также24 тысячи километров за пять лет: Кабмин озвучил планы ремонта автодорог Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении отмечается, что ранее Федоренко работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и «Киевском облавтодоре». В пресс-службе подчеркнули, что Федоренко имеет профильное образование - Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель. Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабмин освободил от должности руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, который занимал этот пост 3 года.

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