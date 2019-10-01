Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)

По сравнению с моделью 2014 года, колёсная база нового кроссовера увеличилась на 35 миллиметров, высота выросла на 25 миллиметров.

Компания Suzuki поделилась изображениями новой версии кей-кара Hustler для внутреннего рынка. Миниатюрный кроссовер получил новое шасси, пересмотренный дизайн кузова и салона, умеренно-гибридную силовую установку и сохранил опциональный полный привод.

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Предельные габариты и максимальная мощность Suzuki Hustler не изменились, поскольку увеличение длины кузова свыше 3,4 метра или превышение мощности свыше 64 лошадиных сил при рабочем объёме более 660 кубических сантиметров приведёт к лишению субкомпактной модели статуса кей-кара. Японское законодательство позволяет владельцам подобных машин пользоваться налоговыми и страховыми льготами, пишет motor.ru.

По сравнению с моделью 2014 года, колёсная база нового кроссовера увеличилась на 35 миллиметров, высота выросла на 25 миллиметров. Кей-кар второго поколения стал чуть более угловатым, обзавёлся более широкими и высокими дверными проёмами, сбоку появились миниатюрные дополнительные окна.

В салоне выдержана преемственность с дизайном вседорожника первого поколения. Новинка получила стильную «симметричную» переднюю панель, в которой основные блоки разделены дефлекторами вентиляции. Оформление спидометра и конфигурация селектора трансмиссии остались прежними, экран мультимедиасистемы увеличился в размерах, выросла функциональность нового мультируля, а в списке опций появился адаптивный круиз-контроль и ассистент автоматического торможения.

Силовая установка нового Suzuki Hustler состоит из трёхцилиндрового 660-кубового бензинового двигателя и электромотора. Умеренный гибрид помогает городскому автомобильчику экономить топливо на старте. За передачу крутящего момента отвечает вариатор; «в базе» Huslter переднеприводный, а за доплату можно заказать версию с четырьмя ведущими колёсами и неразрезным задним мостом.

Дебют нового Suzuki Hustler состоится 24 октября на автосалоне в Токио. В столице Японии автомобиль представят в статусе готового к производству концепта, а продажи на местном рынке планируют начать в 2020 году.