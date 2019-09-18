Европейцы сократили покупку авто: самые популярные модели

Первое место среди европейских автопроизводителей занимает компания VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 285,894 тыс. авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 3,2% - до 10,5 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Читайте такжеФранкфуртский автосалон: чем удивили мировые гиганты - самые интересные новинки (фото)

Согласно опубликованным данным, за восемь месяцев только Германия показала положительный результат (+ 0,9%). Тогда как другие крупные автомобильные рынки ЕС показали падение.

Также, сообщается, что в августе продажи авто в ЕС составили 1,041856 млн единиц, что на 8,4% меньше прошлогоднего показателя.

По итогам августа на всех пяти основных рынках Евросоюза наблюдалось снижение продаж, особенно во Франции (-14,1%) и Испании (-30,8%).

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в августе вновь стала Германия, где было реализовано 313,748 тыс. новых машин.

Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в августе приобрели 129,257 тыс. авто.

Замыкает лидирующую тройку Великобритания с результатом 92,573 тыс. проданных легковых автомобилей.

Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 285,894 тыс. авто, при этом падение составило 7,7% по сравнению с прошлогодним августом.

На втором месте PSA Group с результатом 149,453 проданных автомобилей, что на 5,1% меньше показателя годичной давности.

И третий результат в RENAULT Group – 106,978 тыс. шт., что на 23,6% меньше августа 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.