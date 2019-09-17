Укрзализныцю следует лишить монополии на перевозки грузов - эксперт

Отсутствие конкуренции на магистральных перевозках и плохая логистика монополиста привели к коллапсу с доставкой зерновых в порты.

Отсутствие конкуренции в грузовых перевозках привело к коллапсу при доставке зерновых в порты. Укрзализныцю следует лишить монополии на перевозки грузов. Нужно разрешить частную тягу.

Об этом заявил в эфире 24 канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Отсутствие конкуренции на магистральных перевозках и плохая логистика монополиста привели к коллапсу с доставкой зерновых в порты. Юго-Западная железная дорога сейчас вообще остановила перевозки зерна. Срываются контракты, поставщики несут колоссальные убытки за простой суден", – отметил председатель аграрной конфедерации.

"Железная дорога перевозит более 60 процентов таких грузов. К сожалению, и модернизация, которая планировалась, не состоялась. Монополист не способен обеспечить необходимое количество локомотивов, которые могли бы обслуживать сейчас более 20 тысяч вагонов. И надо дать должное, что под большим нашим давлением все-таки удалось убедить, заставить фактически Укрзализныцю согласиться на использование частных вагонов. Их количество увеличилось за год примерно на 11 тысяч. Но катастрофически не хватает локомотивов", – говорит Козаченко.

Единственный выход, по мнению Леонида Козаченко, – это позволить в Украине развивать частную тягу.

"Нам надо по меньшей мере 250 локомотивов. Вообще 300. Тогда мы будем иметь полное обеспечение, и не будет никаких проблем. Но такого количества локомотивов Укрзализныця никогда не купит, поэтому надо дать право покупать эти локомотивы частным компаниям. В этом сезоне производители готовы продавать около 55 миллионов тонн зерна. То есть на три миллиона больше чем в прошлом году. Но вот эта проблема – логистическая – становится самым большим препятствием для дальнейшего развития нашего сектора", – отметил Леонид Козаченко.