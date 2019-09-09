Депутатская группа "За майбутнє" требует отсрочить штрафы для владельцев євроблях

Председатель партии УКРОП отметил, что Рада должна безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий на 90 дней отсрочить штрафы за нерастаможку авто на "евробляхах".

Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть законопроект 1030, поданный Президентом Украины, в котором предусмотрено на 90 дней отсрочить вступление в силу тех документов, которые устанавливают ответственность за нерастаможивание ввезенных из-за границы автомобилей. Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "За майбутнє", председатель партии УКРОП Тарас Батенко.

"Предыдущий парламент не смог решить этот вопрос, мы видели постоянные пикеты, рост напряжения в обществе, который до сих пор не снят. С 22 августа этого года правоохранительные органы получили право налагать драконовские штрафы на владельцев таких автомобилей. Все до сих пор предложенные пути не предусматривают комплексного и целостного урегулирования проблемы. Просим безотлагательно, буквально завтра рассмотреть законопроект 1030 для того, чтобы была возможность решить проблему в перспективе", – сказал Тарас Батенко.

Также политик подчеркнул необходимость вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекта 2078, которым предусмотрено внесение изменений в Закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств". Тарас Батенко является одним из инициаторов этого документа, который сейчас находится на рассмотрении.