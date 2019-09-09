Депутатская группа "За майбутнє" требует отсрочить штрафы для владельцев євроблях
Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть законопроект 1030, поданный Президентом Украины, в котором предусмотрено на 90 дней отсрочить вступление в силу тех документов, которые устанавливают ответственность за нерастаможивание ввезенных из-за границы автомобилей. Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "За майбутнє", председатель партии УКРОП Тарас Батенко.
"Предыдущий парламент не смог решить этот вопрос, мы видели постоянные пикеты, рост напряжения в обществе, который до сих пор не снят. С 22 августа этого года правоохранительные органы получили право налагать драконовские штрафы на владельцев таких автомобилей. Все до сих пор предложенные пути не предусматривают комплексного и целостного урегулирования проблемы. Просим безотлагательно, буквально завтра рассмотреть законопроект 1030 для того, чтобы была возможность решить проблему в перспективе", – сказал Тарас Батенко.
Также политик подчеркнул необходимость вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекта 2078, которым предусмотрено внесение изменений в Закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств". Тарас Батенко является одним из инициаторов этого документа, который сейчас находится на рассмотрении.