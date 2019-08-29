Mercedes-Benz представила AMG-версию нового кроссовера (фото)

От базовых версий новинка отличается доработанной подвеской, усиленными тормозами, а также особым декором кузова и салона.

Компания Mercedes-Benz представила спортивную AMG-версию нового кроссовера GLB - исполнение AMG 35.

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Об этом сообщает Коммерсант.

"Автомобиль получил 306-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор, который заимствован у других моделей семейства AMG A35. В отличие хэтчбека и седана A-Class, четырехдверного купе CLA и универсала CLA Shooting Brake, которые оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, новинка получила 8-ступенчатый "автомат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Mercedes-AMG GLB 35 доступен только с полным приводом. От базовых версий новинка отличается доработанной подвеской, усиленными тормозами, а также особым декором кузова (бампера, решетка радиатора) и салона (появились спортивный руль и сиденья, фирменное оформление цифровой панели приборов).

"Публичный дебют Mercedes-AMG GLB 35 состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. В продажу кроссовер поступит в первом квартале следующего года. Напомним, премьера базового кроссовера Mercedes-Benz GLB состоялась в июне 2019 года", - подчеркивает издание.