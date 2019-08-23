По примеру Германии: в набсовете УЗ хотят, чтобы государство доплачивало за пассажирские перевозки

По словам члена набсовета «Укрзализныци» Куна, государство должно дотировать пассажирские ж/д перевозки, такой опыт имеют практически все европейские страны.

Член наблюдательного совета акционерной госкомпании «Укрзализныця» Кристиан Кун заявил о необходимости дотирования из госбюджета пассажирских железнодорожных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

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«Достаточные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру и поддержку надлежащего уровня пассажирских перевозок невозможны без субвенций государства. Политики ожидают, что «Укрзализныця» будет держать низкие цены и в то же время вкладывать средства в обновление. Эта формула не может сработать», - цитирует Куна пресс-служба компании.

По словам Куна, в сегменте пассажирских перевозок «Укрзализныця» ежегодно несет сотни миллионов евро убытков. В то же время, в отличие от Украины, почти во всех странах Европы пассажирские перевозки дотируются государством, что позволяет обеспечивать надлежащий уровень комфорта пассажирам.

В качестве примера член набсовета компании приводит Германию, где пассажирские перевозки на региональном и межрегиональном уровне поддерживаются государственными дотациями на общую сумму в 8 млрд евро.

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Кун также отметил, что в Украине одни из самых низких тарифов на пассажироперевозки в Европе. Ситуация, когда цены на билеты после повышения тарифов не покрывают даже уровень инфляции, резко ухудшила положение «Укрзализныци» за последние годы.

Кроме того, он подчеркнул, что модернизация «Укрзализныци» невозможна без привлечения средств государственного и местного бюджетов для приобретения подвижного состава и компенсации убытков за перевозку пассажиров льготных категорий, как это предусмотрено законом «О железнодорожном транспорте».

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию развития «Укрзализныци», главной задачей которой является обеспечение стабильного финансового состояния компании, обеспечение перевозок и инвестиции в основные средства.

Ранее в январе руководитель компании Евгений Кравцов заявлял, что в 2018 году «Укрзализныця» увеличила капитальные инвестиции на 55% по сравнению с предыдущим годом – до почти 16 млрд грн. В 2019 году компания планирует освоить 24,5 млрд грн капитальных инвестиций, что составляет 34,9% от потребности.