Ремонт стратегической дороги между Днепром и Мариуполем обещают завершить осенью

По стратегическому для страны коридору Н-08 осуществляется движение до зоны ООС военной техники, личного состава Вооруженных сил и Нацгвардии Украины, волонтеров, международных наблюдателей и других участников дорожного движения.

Руководитель государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак рассчитывает осенью завершить работы по ремонту дороги между Днепром и Мариуполем. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

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«Работы на этой дороге продолжаются круглосуточно, поэтому верю, что уже осенью этого года можно будет ехать от Днепра до Мариуполя по качественной безопасной дороге», - цитирует Новака пресс-служба агентства.

Руководитель госагентства также добавил, что в Украине с 2018 года наконец внедрен надежный инструмент финансирования, который в Европе работает уже десятилетиями, а Дорожный фонд – это большой успех для страны, который закладывает фундамент дальнейшего развития отрасли на годы вперед.

Сообщается, что только за первый год работы перевыполнение поступлений в Дорожный фонд составило 1,9 млрд грн, из которых 1,2 млрд направлено на ремонт стратегически важного отрезка дороги Н-08 в Запорожской и Донецкой областях, поскольку по нему осуществляется движение до зоны ООС военной техники, личного состава Вооруженных сил и Нацгвардии Украины, волонтеров, международных наблюдателей и других участников дорожного движения.

В сообщении сказано, что решение об увеличении объемов финансирования на ремонтно-строительные работы было принято правительством 14 августа 2019 года. В соответствии с ним, предложено направить дополнительные средства в сумме 1,24 млрд грн на продолжение ремонта автодороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь по маршруту Запорожье – Мариуполь.

В Запорожской области работы на трех (из четырех) отрезков уже завершены. В Донецкой области, где проводится капитальный ремонт дороги от Мариуполя в направлении Запорожья, также работы частично завершены.

Как сообщал УНИАН, в июле «Укравтодор» доложил о выполнении почти 50% работ от плана на 2019 год по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине.