УЗ назначила еще 4 дополнительных поезда ко Дню независимости

Компания анализирует пассажиропотоки, и, в случае необходимости, будет назначать дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню независимости Украины назначила 4 дополнительных поезда.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.

А поезда № 237 Киев-Днепр и № 779/780 Сумы - Винница будут курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

В сообщении отмечается, что "Укрзализныця" продолжает анализировать пассажиропотоки, в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" ко Дню независимости Украины назначила дополнительный поезд Киев - Львов.