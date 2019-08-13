С начала года из вагонов УЗ похитили белья и посуды на 400 тысяч гривень

У компании похитили 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 875 наволочек, 360 чайных ложек, 638 одеял, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

С начала 2019 года из поездов «Укрзализныци» похитили 6,9 тысяч единиц инвентаря, общая стоимость которого составляет примерно 400 тысяч гривень.

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Об этом сообщается на официальной странице УЗ в Facebook.

В частности, у компании похитили 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 875 наволочек, 360 чайных ложек, 638 одеял, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

Ранее сообщалось, что глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов за 2018 год заработал 6,847 миллиона гривень.