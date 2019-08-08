цей матеріал доступний українською

Зеленский: за пять лет инвестируем в инфраструктуру минимум $20 миллиардов

15:50, 08 августа 2019
Транспорт
263 0
Зеленский: в ближайшие пять лет Украина изменится кардинально / фото УНИАН

Украина в ближайшие пять лет инвестирует не менее 20 млрд долларов в развитие инфраструктуры, заявил во время украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте такжеЗеленский собрался сделать с Украины "магнит для инвестиций"

«В ближайшие пять лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти по 5-7%. Я приглашаю турецкий бизнес расти вместе. За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру минимум 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до пятнадцати, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #инфраструктура#дороги в Украине#Владимир Зеленский