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Nissan показал тизер нового кроссовера Juke

18:07, 23 июля 2019
Транспорт
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Автомобиль получит передне- и полноприводные версии / фото Nissan

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Судя по изображению, автомобиль сохранит характерное оформление передней части кузова с расположенной в несколько ярусов оптикой, которая будет выполнена полностью из светодиодов, передает kommersant.ru.

Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur.

Не исключено, что новое поколение модели получит гибридную модификацию и полностью электрическую версию — на старте продаж кроссовер будет предложен с несколькими вариантами бензиновых и дизельных моторов. Автомобиль получит передне- и полноприводные версии.

Премьера кроссовера состоится 3 сентября.

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Теги: #автомобиль#Nissan в Японии