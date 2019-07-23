Nissan показал тизер нового кроссовера Juke
18:07, 23 июля 2019Транспорт
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Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur.
Автомобиль получит передне- и полноприводные версии / фото Nissan
Компания Nissan представила тизер нового поколения компактного кроссовера Juke, сообщает японский автопроизводитель.
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Судя по изображению, автомобиль сохранит характерное оформление передней части кузова с расположенной в несколько ярусов оптикой, которая будет выполнена полностью из светодиодов, передает kommersant.ru.
Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur.
Не исключено, что новое поколение модели получит гибридную модификацию и полностью электрическую версию — на старте продаж кроссовер будет предложен с несколькими вариантами бензиновых и дизельных моторов. Автомобиль получит передне- и полноприводные версии.
Премьера кроссовера состоится 3 сентября.
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