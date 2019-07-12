Mercedes презентовал новый электрический минивэн (фото)

Компания Mercedes-Benz представила новый электрический минивэн eVito Tourer, который будет использоваться в берлинском райдшеринге.

Компания Mercedes-Benz представила новый электрический минивэн под названием eVito Tourer. При этом пока автомобили нельзя будет купить, однако они пополнят автопарк берлинского сервиса райдшеринга BerlKonig, который также работает в Амстердаме, Лондоне и Милтон-Кинсе.

Читайте такжеMercedes презентовал семиместный кроссовер GLB (фото)

Mercedes-Benz eVito Tourer оснащен единственным электрическим двигателем, развивающим 85 кВт (116 л. с.) и 295 Н·м крутящего момента. Комплект аккумуляторов на 41 кВт·ч обеспечивает запас хода в диапазоне от 156 до 186 километров. Полностью пополнить запас батарей можно за шесть часов, пишет Autonews.

Электрокар имеет две модификации: стандартную (длина 5140 мм) и удлиненную (5370 мм). Минивэн способен взять на борт до девяти человек.

Mercedes-Benz eVito Tourer присоединился к электрическим версиям фургонов Sprinter и Vito. В сентябре на Франкфуртском автосалоне должна дебютировать серийная версия концепт-кара EQV. Восьмиместный минивэн комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч и электромотором с отдачей 201 л. с., который устанавливается на передней оси. Запас хода у новинки составляет более 400 километров.