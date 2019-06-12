Министр инфраструктуры прокомментировал скандал с авиакомпанией SkyUp

По словам Омеляна, определение суда о приостановке действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines не повлияет на работу компании.

Определение Барышевского районного суда о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines не повлияет на работу компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства.

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«Мы узнали об очень странном решении суда Барышевского района. Этот вопрос был не в его компетенции. Но это уже персональная ответственность судьи. Мы разработали механизм, который даст авиакомпании нормально работать. То, что происходит сейчас, - это попытка вмешаться в механизм свободной конкуренции… Мы этого не допустим и сохраним дешевые авиабилеты», - сказал Омелян.

Напомним, в свою очередь глава правительства Владимир Гройсман отметил, что приостановка лицензии судьей Барышевского районного суда является абсурдной.

«Некоторые индивидуумы судовой системы принимают решения, которые не налазят на голову», - сказал он.

Также, Гройсман дал поручение Минюсту подготовить персональное письмо во все органы судебной власти, чтобы рассмотреть каждый подобный случай.

«Я буду бороться против произвола. Я всегда стоял и буду стоять на стороне закона. Но я буду использовать все публичные и юридические возможности для борьбы с сомнительными решениями», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2019 года Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp уже сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.