Скандал со SkyUp: в ситуацию с лицензией лоукостера вмешался Гройсман

Премьер заявил, что решения некоторых судов "на голову не налазят".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp, лицензию которой приостановил суд.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина. Гройсман заверил в том, что уважает украинский суд, поскольку это независимая ветвь власти.

"Я не хочу влиять на украинские суды, но иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят", - сказал он.

Премьер напомнил, что Барышевский районный суд приостановили лицензию авиакомпании SkyUp.

"Уважая судебную власть и не вмешиваясь в судебную системы, хочу сказать, что у некоторых индивидуумов есть конфликт со здравым смыслом. Мы начали создавать цифровую таможню, суд запретил… Мы начали привлекать инвестиции в государственное имущество - суд остановил нам это. Это все остановлено, это приводит к проблемам и отсутствию инвестиций", - заявил Гройсман.

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Он поручил Минюсту подготовить по всем таким случаям персональное письмо ко всем органам судебной власти и на имя президента. "Я буду все делать, чтобы новая Верховная рада приняла правильные законы, чтобы мы получили судебную власть с высоким уровнем уважения общества", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности. В свою очередь, в авиакомпании SkyUp уже сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.

"В самое ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. Мы ожидаем законного решения. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - отметили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, ранее неисправность одного из самолетов авиакомпании SkyUp Airlines привела к задержке восьми рейсов в различных направлениях, которые должны были состояться 14 мая.

Также несколько дней назад из-за неисправности во время полета только поступивший в авиакомпанию и выполнявший свой первый коммерческий полет в ливрее SkyUp самолет рейса PQ 7119 из Киева в Шарм-эль-Шейх вернулся в аэропорт вылета. Это повлекло ряд задержек по другим рейсам, которые должен был выполнять данный борт.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.