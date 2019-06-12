SkyUp работает в обычном режиме, а истец никогда не покупала у лоукостера билеты – заявление авиакомпании

Рейсы выполняются согласно заявленному расписанию, заявили в авиакомпании.

Украинская авиакомпания «SkyUp Airlines», лицензия которой была приостановлена постановлением Барышевского районного суда Киевской области, работает в обычном режиме.

Как говорится в сообщении авиакомпании на странице в Facebook, рейсы выполняются согласно заявленному расписанию. В подтверждение этому обнародованы свежие фото с регистрации на сегодняшний рейс PQ 0101 до Одессы.

«В связи с сообщениями о приостановке лицензии SkyUp Airlines Постановлением Барышевского районного суда Киевской области сообщаем: данное Постановление уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде и в ближайшее время должно быть пересмотрено, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований», – говорится в сообщении.

В сообщении на сайте украинского лоукостера говорится, что основанием для принятия Постановления о приостановлении лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был ее клиентом.

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«Учитывая абсурдность и неправомерность действий суда, данное Постановление было обжаловано авиакомпанией SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде 05.06.2019 года. В ближайшее время Постановление должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку оно не имеет под собой никаких законных оснований. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить Постановление о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины. Неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им Решения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был ее клиентом. Исходя из вышесказанного, данное Постановление никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции», – заявили в компании.

Как сообщалось, Барышевский суд Киевской области вынес решение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В документе отмечается, что такое решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp уже сообщили, что это постановление было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а основателем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.