В Волынской области загорелся пригородный поезд

"Укрзализныця" ликвидировала пожар и доставила пассажиров пригородного поезда Ковель - Сарны другим локомотивом на станцию Маневичи.

Акционерная компания «Укрзализныця» сообщила об остановке пригородного поезда №6394 Ковель - Сарны на перегоне Чарторийск - Маневичи в Волынской области из-за возгорания оборудования моторной секции, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

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"7 июня этого года около 5:30 часов на перегоне Чарторийск - Маневичи в результате возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что локомотивная бригада оперативно среагировала и отцепила неисправную моторную секцию. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами был доставлен на станцию Маневичи.

"Силами пожарного поезда станции Ковель и подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пожар ликвидирован", - добавили в "Укрзализныце".

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.