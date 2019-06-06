Renault показал модернизированный кроссовер Koleos (фото)

Кроссовер получил слегка измененную внешность, усовершенствованную мультимедиа и два новых мотора.

Компания Renault представила модернизированный кроссовер Koleos — французская модель второго поколения претерпела первое серьезное обновление с момента своего появления три года назад. Автомобиль получил слегка измененную внешность, усовершенствованную мультимедиа и два новых мотора.

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От предшественника кроссовер можно отличить благодаря более выраженной радиаторной решетке, увеличенным защитным пластинам днища, а также новой хромированной окантовке бампера. В стандартное оснащение теперь входит светодиодные головные фары и задние фонари с 3D-эффектом, пишет Autonews.

В отделке салона применили более качественные материалы. Информационно-развлекательный комплекс R-Link2, для которого доступны тачскрины диагональю 7 и 8,7 дюйма, теперь дополнен интерфейсом Apple CarPlay. Список электронных «помощников» пополнился новой системой автоматического экстренного торможения, распознающая пешеходов.

Renault Koleos получил два новых дизельных мотора. Первый — 1,8-литровый агрегат — развивает 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Второй двигатель объемом два литра выдает 190 сил и 380 ньютон-метра. Оба мотора работают в паре с вариатором и полным приводом.