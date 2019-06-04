Рада хочет увеличить штраф за отказ везти льготников

Штраф повышается с 8 до 150 не облагаемых минимумов доходов граждан.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№ 10004).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость разработки законопроекта обусловлена систематическим нарушением законов относительно льготной перевозки отдельных категорий граждан.

"Особый общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", - говорится в тексте.

Отмечается, что подобные действия водителей автомобильных транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности относительно безосновательного отказа от предусмотренной законом льготной перевозки граждан обусловлены, в том числе и недостаточно жесткой санкцией по этому правонарушению.

На сегодня, говорится в тексте, административный штраф за такие действия составляет 8 не облагаемых минимумов доходов граждан, то есть 136 грн. "Это приводит к ситуации, когда водители транспортных средств игнорируют нормы действующего законодательства", - отмечается в пояснительной записке.