Продажи б/у авто в Украине выросли в 10 раз: самые популярные модели

Самым популярным автомобилем стал Volkswagen Passat, второе место досталось Volkswagen Golf, а на третьем месте обосновалась Skoda Octavia.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 10 раз и составил 184,4 тысячи авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Самым популярным автомобилем был Volkswagen Passat. За три месяца с начала года украинцы привезли и зарегистрировали 18 591 б/у авто.

Еще один представитель немецкой народной марки Volkswagen Golf стал вторым по популярности на первичном рынке автомобильного секонд-хенда. С начала года на украинские номера получили 9 752 авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 8 488 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Audi A6, владельцами этой модели стали 7 987 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Opel Zafira - 6 998 штук.

В ассоциации отметили, что, несмотря на окончание действия льготного режима для растаможивания легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, их доля на первичном рынке продолжает оставаться очень высокой

Отмечается, что в марте первичную регистрацию в Украине прошли 55,3 тысячи легковых авто, из которых 7,3 тысячи импортированные автомобили были новыми.

"В результате национальный автопарк в марте на 87% состоял из импортированного секонд-хенда, за месяц украинцы поставили на учет 48 тысяч растаможенных б/у авто", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тысячи штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины.