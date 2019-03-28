В Украину ввезли авто на $700 миллионов: ТОП-3 стран импортеров

Больше всего автомобилей в Украину ввезли из Германии, Литвы и Польши.

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-феврале 2019 года составил 709,4 миллиона долларов.

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Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 159,566 миллиона долларов. На втором месте Литва - импорт из этой страны составил более 103,626 миллиона долларов. На третьем - Польша с результатом 93,622 миллиона долларов.

Также в Фискальной службе сообщили, что в январе-феврале Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 1,605 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Франции.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.