Китайская компания Xiaomi объявила, что выпустит свои новые смартфоны Xiaomi Mi 11 без адаптеров питания.
Читайте такжеXiaomi запатентовала смартфоны с камерой под дисплеем (фото)Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь в своем профиле в китайской соцсети Weibo. В компании объяснили такое решение защитой окружающей среды и наличием у людей и так большого количества «бесполезных» зарядных устройств.
В октябре от зарядного устройства и наушников в комплекте новых iPhone 12 и некоторых старых моделей отказалась Apple. В компании такой шаг также объяснили заботой об экологии, однако речь идет также о существенной экономии при производстве устройств, передает kommersant. После информации об отказе Apple от зарядных устройств Xiaomi выложила в Twitter насмешливое видео, в котором показала, что в коробке с Mi10TPro будет все — включая зарядку.
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