На базе центра предусмотрена возможность тестирования новых разработок и продуктов.

Шведская телеком-компания Ericsson открыла первый в Украине демо-центр для тестирования 4G и 5G связи, на базе которого предусмотрена возможность тестирования новых разработок и продуктов, а также сервисов, как для бизнеса, так и для конечных пользователей сотовой связи.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеШмыгаль анонсировал подключение всей Украины к скоростному интернету

«На базе центра промышленные предприятия, мобильные операторы, инновационные стартапы, а также другие игроки телеком рынка смогут ознакомиться и протестировать решения 4G/5G как для бизнеса, так и для конечных пользователей мобильных услуг», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что центр открыт для следующих целей: демонстрация сценариев использования выделенной технологической сети 5G; пилотирование голосовых сервисов критических систем связи (Mission Critical Push-to-Talk) и демонстрация работы диспетчерского центра, выполняющего контроль и управление системой экстренной связи высокого приоритета; демонстрация технологических особенностей работы сетей 5-го поколения для мобильных операторов; создание платформы для пилотирования новых разработок и продуктов при помощи 5G модемов для высокоскоростной передачи данных.

5G в Украине

В ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по освобождению дополнительных полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения для полноценного внедрения высокоскоростной 5G-связи в Украине.

В ноябре того же года Министерство цифровой трансформации начало выполнять принятый план по внедрению 5G в Украине, в частности, ведомство приступило к научно-исследовательским работам, необходимым для запуска высокоскоростной мобильной 5G-связи.

Справка УНИАН. Ericsson – шведская телекоммуникационная и информационная компания. Компания является лидером в области технологий 5G: на оборудовании Ericsson развернуты 86 5G-сетей в 43 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G со 139 операторами. Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец