Безлим действует для всех абонентов Киевстар независимо от формы обслуживания. Он работает сразу в 135 странах мира.

Для всех своих абонентов Киевстар сделал 10 приложений безлимитными в роуминге, то есть доступными без тарификации мобильного интернета. Безлим действует также и для голосовых звонков в популярных мессенджерах.

Читайте такжеКиевстар устанавливает новые рекорды покрытия Украины 4G интернетом«Несмотря на закрытые границы во многих странах, украинцы продолжают путешествовать и пользоваться роумингом. Чтобы дать им больше возможностей для общения, мы делаем полезные приложения безлимитными. Без списания мегабайтов теперь можно не только писать, но и звонить в мессенджерах, пользоваться картами онлайн и другими популярными сервисами. Мы делаем это, чтобы наши абоненты были всегда на связи со своими близкими даже за границей», - рассказал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Без списания мегабайтов можно пользоваться 4 популярными мессенджерами: Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp. Также среди этих приложений онлайн-карты Google Maps и Maps для iOS, туристические приложения Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua. Благодаря чему абоненты Киевстар смогут экономить дополнительные объемы интернет-трафика и, соответственно, свои средства.

Безлим действует для всех абонентов Киевстар независимо от формы обслуживания. Он работает сразу в 135 странах мира. Все, что для этого нужно, - иметь подключенный пакет мегабайтов или пользоваться услугой «Идеальный роуминг».

Напомним также, что благодаря выгодным тарифам «Идеального роуминга» абоненты могут экономить при поездке за границу еще больше. Они могут пользоваться мобильным интернетом от 0,1 грн за мегабайт, а звонить от 1 гривны за минуту разговора. Для этого необходимо лишь отправить бесплатный USSD-запрос *505#, после чего абонент получит индивидуальное предложение и инструкцию для подключения.

Справка о Киевстар

Киевстар – наиболее крупный украинский оператор телекоммуникации, которого выбрали почти 26 млн абонентов мобильной связи и свыше 1 млн пользователей «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Сейчас 87% население Украины живёт и работает в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания является лидером рынка фиксированного интернета, а также провайдером конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированная интернет, ТВ). Также Киевстар предлагает инновационные решения с использованием Big Data, IoТ, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и прочие.Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, которая дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая главный офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине и признан наиболее дорогим брендом и самым крупным налогоплательщиком в отрасли связи, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

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Автор: Григорий Бондарь