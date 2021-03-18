Сообщество тех, кто активно поддерживает защиту права интеллектуальной собственности, расширяется: к антипиратской Инициативе «Чистое небо» присоединился национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV. Платформа предоставляет зрителям доступ к 260+ телеканалам, а также к библиотеке с 10 000+ украинских и голливудских фильмов.

«Технологии распространения видеоконтента через стриминговые сервисы позволяют отрасли стремительно развиваться, ведь это отвечает современной потребности в удобстве просмотра фильмов и программ и быстрому доступу к новинкам. Однако, с распространением легального потокового доступа растет и цифровое пиратство, поскольку преступники приспосабливаются к новым технологиям и поведению потребителей. Сейчас в Украине есть качественные легальные и доступные для рядового зрителя сервисы с большим выбором контента, и очень важно развивать культуру пользования именно такими сервисами. Мы рады присоединению SWEET.TV к Инициативе, ведь объединение позволит нам эффективно защищать каждого участника отрасли от разрушительной деятельности пиратов», — делится мнением Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Александр Резунов, директор SWEET.TV, отмечает: «Мы стремимся поддерживать развитие культуры потребления легального контента в Украине. От этого фактора напрямую зависит то, какой продукт сможет создавать наша медиаиндустрия уже завтра. Поэтому наша цель сегодня — доказать украинцам, что легальный доступ к контенту даст им новые, интересные, качественные продукты».

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV, став участником «Чистого неба», получил доступ к ряду сервисов, в том числе, к внесению ресурсов, которые нарушили закон, на blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database, а также к SUDUM, который помогает блокировать украденный контент в сети. Есть и другие возможности для участников Инициативы: помощь в выявлении нелегальных размещений контента в сети, блокировка финансовых потоков «пиратов» в банках и платежных системах (Visa / MasterCard), получение консультации экспертов в области защиты интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационная поддержка и обмен опытом с другими участниками и партнерами «Чистого неба» и другие.

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», отмечает: «Защита авторских прав — это дело не только правообладателей. Все участники рынка имеют отношение к формированию креативной экономики и только вместе мы можем развивать это направление. Конечно, присоединение таких популярных ОТТ-платформ как SWEET.TV — это не только сигнал для рынка, но и ответственная позиция и решение для развития украинской экономики. На сегодня две ОТТ-платформы продемонстрировали, что у нас общие ценности, поэтому надеемся, что все крупнейшие украинские стриминг-сервисы присоединятся к нам в ближайшем будущем».

Напоминаем, что «Чистое небо» продолжает принимать заявки о вступлении в Инициативу ради защиты прав интеллектуальной собственности и развития креативной индустрии: от продакшн-компаний, иностранных телеканалов и правообладателей, рекламных агентств, провайдеров программных услуг и всех других игроков рынка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь