Причинами роста стал высокий спрос в условиях стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом 2020 года, выросли на 24% - до 340 млн штук с 275 млн штук.

Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Strategy Analytics, опубликованном на веб-сайте компании.

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Согласно исследованию, причинами такого роста стал высокий спрос со стороны потребителей в условиях стабилизации ситуации с распространением коронавируса и рост поставок 5G-телефонов в Китай.

Отмечается, что лидером по количеству поставленных телефонов в первом квартале стала компания Samsung с показателем 77 млн штук, что 32% больше, чем годом ранее. Доля этой компании на рынке составила 23%.

На втором месте – Apple c показателем 57 млн смартфонов, что на 44% больше, чем годом ранее. Доля на рынке – 17%.

На третьем месте – Xiaomi с показателем 49 млн телефонов, что на 80% больше, чем в первом квартале 2020 года. Доля на рынке – 15%.

На четвертом месте – OPPO с показателем 38 млн смартфонов, что на 68% больше, чем годом ранее. Доля на рынке – 11%.

И на пятом месте – Vivo с показателем 37 млн телефонов, что на 85% больше, чем годом ранее. Доля на рынке – 11%.

Что этому предшествовало

Согласно исследованию китайского аналитического центра TrendForce, мировое производство смартфонов в 2020 году в связи с негативным влиянием пандемии COVID-19 сократилось на 11% - до 1,25 млрд штук.

Согласно исследованию международного исследовательского центра International Data Corporation (IDC), мировые поставки смартфонов в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, вырастут на 5,5% - до почти 1,4 млрд штук.

Strategy Analytics

Strategy Analytics – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка современных технологических продуктов. Компания имеет офисы в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Японии и Южной Корее.

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Автор: Павел Степанец