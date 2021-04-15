Госбюджет предусматривает выделение 500 млн грн на подключение к интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-платформу «Интернет-субвенция» с информацией о подключении сел и социальной инфраструктуры к фиксированному интернету за счет государственной субвенции.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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«Мы запускаем платформу проекта «Интернет-субвенция», а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцию», - написал он.

Федоров напомнил, что в этом году более 3 тыс. украинских сел будут подключены к оптическому интернету.

«Интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному скоростному интернету 3 тыс. сел, в которых проживает более 1 млн человек. К интернету подключатся 6000 больниц, школ и библиотек», - сообщил вице-премьер.

Что этому предшествовало

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает выделение 1 млрд 789 млн 314 тыс. грн на цифровизацию страны. В частности, 500 млн грн будет выделено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

В июле 2020 года Минцифры сообщило, что подключение 95% объектов социальной инфраструктуры к высокоскоростному оптическому интернету будет стоить государству 5,46 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн нужно выделить на подключение объектов к волоконно-оптическим технологиям и 2,1 млрд грн – на создание локальных сетей и беспроводных сетей Wi-Fi.

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Автор: Павел Степанец