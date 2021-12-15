Новые клиенты Sense SuperApp, которые являются абонентами Киевстар, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет программы вознаграждений Cash'U Club дополнительные деньги для мобильной связи.

Киевстар вместе с Альфа-Банком будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту єПідтримка для получения 1000 грн в рамках государственной программы поддержки вакцинированных.

Оформить карту можно в цифровом банке Sense SuperApp, а затем в приложении Дія выбрать счет для получения средств. Если клиенты еще не пользуются Дією, то для регистрации в цифровом банке они смогут выбрать видеочат с консультантом. Оформление карты бесплатное и у клиентов не будет никакой платы за ее обслуживание. Начисление средств начнется с 19 декабря в течение 10 дней после подачи заявления.

Новые клиенты Sense SuperApp, являющиеся абонентами Киевстар, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет программы вознаграждений Cash'U Club дополнительные 100 грн и 50 грн на мобильный счет Киевстар.

Чтобы использовать бонусные средства программы вознаграждений, достаточно открыть любую другую цифровую карту банка. Например, карту Cameleon, с которой клиенты получают до 7 категорий кэшбека, бесконечный льготный период на кредитные средства всего под 0,01% годовых и другие преимущества. А бонусные средства на счете Киевстар можно использовать для оплаты дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге.

Подробности о процессе оформления карты єПідтримка и получение средств можно узнать по этой ссылке.

Также Киевстар вместе со своим стратегическим партнером Helsi будет информировать о возможности получить 1000 грн вакцинированным. Все желающие, еще не прошедшие полный курс вакцинации, могут записаться в системе Helsi: через сайт или в удобном приложении. При их использовании на мобильном телефоне у абонентов Киевстар не будут списываться мегабайты трафика.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 90% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ). Также Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа OpenAPI, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

Справка об Альфа-Банке Украина:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в первой десятке финансовых учреждений страны по объему активов.

Автор: Иван Бойко