При этом, в компании не уверены в быстром распространении 5G-технологии в Украине.

Один из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар" для более эффективного управления сетью в будущем готов пожертвовать технологией 3G в перспективе 2025 года

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров во время пресс-конференции в Киеве.

"В будущем нужно будет больше внимания уделять эффективному налаживанию управления сетью и для этого, вероятно, в перспективе 2025 года придется отказаться от использования технологии 3G", - отметил Комаров.

При этом, он подчеркнул, что в мире есть определенное разочарование технологией 5G, и надежды на интерес B2B-сектора к технологии пока не оправдываются.

"Запуск 5G будет оправдан, когда количество смартфонов с поддержкой технологии в сети достигнет 20% от общего количества девайсов, сейчас это около 1%", - добавил Комаров.

Справка УНИАН. Справка. "Киевстар" - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали почти 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн пользователей "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Сейчас 88,5% населения Украины живет на территории действия сети LTE Киевстар.

Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Компания "Киевстар" 23 года работает в Украине, и признана как самый дорогой бренд, крупнейший налогоплательщик в области связи, лучший работодатель и социально-ответственная компания

Автор: Иван Бойко