В MIUI далеко не все функции полезны, а некоторые из них еще и вредны.

В погоне за покупателями производители смартфонов пытаются завоевать доверие новой аудитории, заманивая ее навороченным функционалом. Как показывает практика, всякие "фишки" рано или поздно теряют свою актуальность и только мешают нормальному функционированию гаджета.

Если говорить конкретно про флагманы Xiaomi и оболочку MIUI, то пользователи обратили внимание на давно утратившую актуальность опцию "Поиск устройств Bluetooth". Ее деактивирование положительно отразиться на качестве интернета через Wi-Fi и позволит ещё сильнее сэкономить заряд.

Как улучшить Wi-Fi-соединение в смартфонах Xiaomi

Откройте настройки телефона. Выберите пункт "Поиск".

Нажмите "Поиск Wi-Fi и Bluetooth".

Отключите "Поиск Bluetooth-устройств".

Также стоит отметить, что использование дополнительных модулей смартфона, как Bluetooth в нашем случае, негативно влияет на расход энергии батареи. Таким образом, выключив лишь один переключатель, пользователь сможет "убить" одним выстрелом сразу двух зайцев.

Ранее УНИАН делился подборкой самых мощных смартфонов в мире. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

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Автор: Денис Пономаренко