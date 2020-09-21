Apple может готовить мини-версию iPhone 12 / 4PDA

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Об этом сообщает 4PDA, ссылаясь на одного из китайских техноблогеров.

По словам информатора, iPhone 12 mini получит дисплей диагональю 5,4 дюйма и двойную основную камеру. Толщина корпуса устройства составит 8,1 мм — как у iPhone 11 Pro и Pro Max. При этом смартфон будет отличаться небольшой «челкой» над дисплеем.

Блогер также назвал и предположительную дату анонса новой серии iPhone. По его совам, рассылка приглашений на мероприятие начнётся 30 сентября, а сама презентация состоится 6 октября.

По данным источника, Apple также анонсирует беспроводную зарядку AirPower с магнитным креплением для старших версий iPhone 12.

Когда презентуют iPhone 12

  • 15 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино прошла ежегодная презентация новинок от Apple. Компания показала обновленные "умные" часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad, но ожидаемого анонса iPhone 12 не произошло.
  • По многочисленным слухам, iPhone 12 должны показать на отдельной презентации в октябре. Хотя официального анонса ивента от Apple пока нет.
  • СМИ ранее сообщали, что компания покажет сразу четыре новых модели айфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и топовый iPhone 12 Pro Max.

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Автор: Дмитрий Захаров