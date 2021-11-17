Данные меры направлены на борьбу с ботами.

Социальная сеть Instagram начала осуществлять идентификацию личности пользователей, запрашивая у них видео-селфи.

Об этом сообщает The Verge.

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В Instagram отметили, что данные меры направлены на борьбу с ботами.

В Instagram также отметили, что проверка пользователя будет осуществляться только в случае "подозрительной активности". Например, если пользователь быстро поставил много лайков или подписался на большое количество аккаунтов за считанные секунды.

Instagram и новая функция:

15 апреля 2021 года Instagram и Facebook начали тестировать возможность для пользователей скрывать лайки к своим постам.

В 2019 году Instagram уже тестировал подобную функцию, однако тогда соцсеть автоматически скрывала лайки определенной части пользователей, и этот эксперимент признали провальным.

Автор: Елена Коваленко