Против Instagram подали миллиардный иск за сбор информации о пользователях

Компанию обвиняют в извлечении выгоды из личной информации пользователей.

Компания Facebook обвиняется в незаконном хранении биометрических данных более 100 млн пользователей социальной сети Instagram.

Об этом пишет Bloomberg.

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Суть обвинения

Компанию обвиняют в хранении данных пользователей Instagram и незаконном извлечении выгоды из этой информации.

Согласно иску, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных.

"Шаблон лица"

Как сообщает Businessinsider, в иске против корпорации указано, что Instagram обладает инструментом, который применяет систему распознавания лиц и создает «шаблон лица», который затем хранит в своей базе данных.

Социальную сеть обвиняют в том, что она автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица тех, кто может даже не пользоваться приложением.

Сбор защищенных данных

В исковом документе также говорится, что Facebook собирает защищенные биометрические данные людей с целью улучшения своих возможностей распознавания лиц в своих продуктах и распространяет эту информацию в разных сервисах.

Чем грозит иск

Согласно закону американского штата Иллинойс Facebook в случае удовлетворения против него иска может заплатить от $1 до 5 тыс. за нарушение, общая сумма может составить до $500 млрд.

Представитель Facebook Стефани Отуэй считает иск безосновательным. Он заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Как говорится в материалах дела, Facebook начал оповещать пользователей Instagram о сборе биометрии только в начале этого года.

Предыдущий штраф

В августе Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч. Facebook заблокировал страницы 12 главных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару из-за распространения фейков. Их обвинили в распространении фейковых новостей о судьях.

Суд в Бразилии потребовал заблокировать эти аккаунты, а в случае отказа соцсетей это сделать — пригрозил им ежедневными штрафами в размере около 3,8 тысячи долларов. Сначала Facebook отказался выполнять решение суда, ссылаясь на угрозу для свободы слова, после чего и был выписан штраф.

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Автор: Елена Коваленко