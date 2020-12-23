МИД Украины пообещал демонтировать все оборудование Huawei / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

Читайте такжеДемонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларовОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Twitter заместителя госсекретаря США Кита Крача.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", - говорится в сообщении. 

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на своей странице в Twitter, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.

"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - отметил он.

Что этому предшествовало

  • В Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.
  • Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.
  • Решение начало действовать от 30 июня.
  • Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.
  • Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

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Автор: УНИАН