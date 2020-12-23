США обвинили Huawei в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями.

Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

Читайте такжеДемонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларовОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Twitter заместителя госсекретаря США Кита Крача.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", - говорится в сообщении.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на своей странице в Twitter, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.

"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - отметил он.

Что этому предшествовало

В Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Решение начало действовать от 30 июня.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

Thank you PM @Denys_Shmyhal for supporting the principles of the Clean Network. Ukraine stands alongside your neighbors in NATO, EU, OECD, and Three Seas who are also committed to safeguarding their nations’ most sensitive information. https://t.co/4v6OXlrgth — Under Secretary Keith Krach (@State_E) December 23, 2020

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Автор: УНИАН