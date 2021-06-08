Бета-версии новой ОС уже доступны некоторым пользователям.

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 15 для своих мобильных устройств.

Презентация состоялась на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021, сообщает The Verge.

Бета-версии новой ОС уже доступны некоторым пользователям. Релиз финальной версии iOS 15 запланирован на осень 2021 года.

Обновление FaceTime

Сообщается, что одно из главных обновлений получил FaceTime. Отныне пользователи смогут создавать ссылку на звонок и приглашать к видеоконференции других участников. Это касается и пользователей Android или Windows. Они смогут войти в FaceTime в веб-версии сервиса.

Читайте такжеApple будет использовать в iPhone собственные модемы 5G - прогнозКроме того, в FaceTime улучшено качество звука. Теперь приложение сможет производить фильтрацию голоса говорящего от лишнего шума.

iOS 15: новые функции

iOS 15 сможет группировать уведомления по категориям и скрывать все лишние сообщения.

Появятся режимы «личное» и «отдых», а включение режима «не беспокоить» будет отображаться в iMessage.

Также iOS 15 усилили функцией распознавания текста с фотографий и скриншотов.

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Автор: Катерина Шварц