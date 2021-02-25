Аналитики полагают, что у флагманского смартфона будет диагональ экрана 7,3-7,6 дюйма и он будет поддерживать работу со стилусом.

Apple откажется от своего самого компактного планшета в линейке в пользу складных устройств.

Об этом сообщается в отчете китайского издания MyDrivers.

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По информации инсайдеров, американский IT-гигант собирается похоронить серию компактных планшетов. Уточняется, что iPad mini в ассортименте продукции Apple заменит новый складной iPhone.

Как пишет издание, компания уберет упоминание модели со своего сайта и постепенно будет выводить гаджет из производства и продажи.

Аналитики полагают, что у флагманского смартфона будет диагональ экрана 7,3-7,6 дюйма и он будет поддерживать работу со стилусом. Также есть версия, что Apple избавится от недорогих и компактных планшетов в связи с тем, что не планирует развивать данное направление и сомневается в том, что рынок небольших iPad имеет перспективы роста.

iPad mini

Первый планшет в серии iPad mini представлен 23 октября 2012 года.

В марте 2019 года компания выпустила пять поколений устройств.

iPad mini имеет 7,9-дюймовый IPS-экран, чип Apple A12, поддерживает работу в сотовых сетях и стилуса Apple Pencil.

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Автор: УНИАН