По данным Apple, устройства, подверженные этой проблеме, были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года.

Владельцы смартфонов iPhone 11, которые столкнулись с проблемой отсутствия реакции на прикосновения к дисплею, могут рассчитывать на бесплатный ремонт.

Об этом сообщает The Verge.

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Компания Apple запустила программу замены дисплеев iPhone 11, которые перестают реагировать на прикосновения «из-за проблемы с модулем дисплея». Apple заявляет, что это касается «небольшой доли дисплеев iPhone 11».

По данным Apple, устройства, подверженные этой проблеме, были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Таким образом, затронуты не все устройства серии iPhone 11.

Если в работе смартфона iPhone 11 наблюдается указанная проблема, пользователь может проверить, подходит ли аппарат для участия в программе. Для этого на сайте Apple нужно указать его серийный номер в соответствующем поле.

Если смартфон подлежит ремонту, пользователь может обратиться за помощью к одному из авторизованных сервисных центров Apple, в розничный магазин Apple или обратиться в службу поддержки компании.

Apple заявляет, что затронутые смартфоны обеспечиваются участием в программе на протяжении двух лет с момента покупки. Таким образом, даже если сейчас проблема с сенсорным дисплеем не проявляется, но возникнет через какое-то время (но не позже, чем через 2 года с момента покупки), пользователь всё равно может рассчитывать на бесплатный ремонт.

Проблемы с iPhone 12

16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

17 ноября 2020 года владельцы iPhone 12 mini нашли еще одну проблему в работе новинки.

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Автор: УНИАН