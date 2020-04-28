Нацкомиссия рекомендовала "Интертелекому" освободить радиочастоты, чтобы не мешать другим развивать 4G-cвязь

Занятие «Интертелекомом» указанных радиочастот мешает мобильным операторам «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell развивать необходимую для 4G-связи инфраструктуру, отметили в НКРСИ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по итогам сегодняшнего заседания рекомендовала телекоммуникационной компании «Интернациональные телекоммуникации» («Интертелеком») добровольно отказаться от пяти каналов в радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800», чтобы не мешать внедрению 4G-связи в диапазоне ниже частоты 1ГГц другими операторами.

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Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«НКРСИ решила рекомендовать ООО «Интернациональные телекоммуникации» обратиться в Комиссию с заявлениями о переоформлении лицензий с целью уменьшения полосы радиочастот, что соответствует каналам 9−11, 14−15 радиотехнологии CDMA-800, а также обратиться в «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) с заявлениями на выдачу разрешений на эксплуатацию полосы радиочастот, которые соответствуют каналам 1−8 указанной радиотехнологии, отказавшись от использования полосы радиочастот каналов 9-11, 14-15», - сказано в сообщении.

В НКРСИ подчеркнули, что занятие «Интертелекомом» указанных радиочастот мешает мобильным операторам «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell развивать необходимую для 4G-связи инфраструктуру.

Согласно сообщению, «Интертелеком» должен проинформировать НКРСИ о результатах исполнения этих рекомендаций до 8 мая.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, отозвала лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи «Интернациональные телекоммуникации» в связи с неуплатой ее стоимости.

Также комиссия на своем заседании 7 апреля приняла решение аннулировать разрешения телекоммуникационной компании «Интертелеком» на эксплуатацию радиоэлектронных средств (специальной телекоммуникационной инфраструктуры) для запуска 4G-связи.

В тот же день, 7 апреля, Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения Нацкомиссии об отмене лицензии телекоммуникационной компании «Интернациональные сети» на использование радиочастот для высокоскоростной 4G-связи до рассмотрения дела по сути.

Справка УНИАН. «Интертелеком» - украинская компания-оператор мобильной связи, которая входит в четверку крупнейших компаний-операторов Украины. «Интертелеком» принадлежит кипрской компании Odinako LTD и российскому бизнесмену Виктору Гушану.